San Marino. APAS: A passeggio …ma ad occhi aperti. Cordoglio alla famiglia della cagnolina Icy, vittima di un’intossicazione dopo una passeggiata nel Parco Laiala di Serravalle

L’APAS esprime il proprio cordoglio alla famiglia della cagnolina Icy, vittima di un’intossicazione da paracetamolo avvenuta dopo una passeggiata nel Parco Laiala di Serravalle, in particolare nell’area di sgambamento.

L’APAS invita tutti i proprietari di animali a prestare la massima attenzione durante le passeggiate.

È fondamentale monitorare costantemente l’ambiente circostante e segnalare immediatamente alle autorità competenti la presenza di esche, bocconi o sostanze sospette. Ogni segnalazione deve essere indirizzata alla Centrale Operativa Interforze, al numero 0549 888888, è importante non toccare o spostare le esche ma attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

In caso di sospetto avvelenamento o intossicazione del proprio animale, è di vitale importanza recarsi immediatamente dal veterinario più vicino. Come nel caso della piccola Icy, l’autopsia rappresenta un passaggio cruciale per determinare la causa della morte e identificare la sostanza utilizzata per l’avvelenamento.

Non è ancora chiaro se la morte di Icy sia stata causata da un avvelenamento accidentale o intenzionale, in ogni caso l’APAS chiede alle autorità competenti di effettuate le opportune indagini e di avviare un intervento urgente per la bonifica dell’area interessata, onde evitare ulteriori tragici accadimenti.

APAS