San Marino. Aperte le iscrizioni al secondo corso “National Goalkeeper Grassroots”

Il secondo corso “National Goalkeeper Grassroots”, organizzato dalla FSGC in collaborazione con l’A.S.A.C. avrà luogo dalla metà del mese di maggio a quella del mese di giugno per un totale di 18 ore di formazione, suddivise in due moduli distinti. Il corso, che ha anche una valenza propedeutica al conseguimento della qualifica di “UEFA B Goalkeeper” – riconosciuta a livello internazionale – offre la possibilità di formarsi per operare nella preparazione del ruolo del portiere nelle scuole calcio, nel calcio amatoriale ed in altre attività Grassroots organizzate in seno alla FSGC. Oltre a questo, assegna crediti per l’ammissione a corsi di formazione UEFA di grado superiore e/o ad eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico FSGC. Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo “Allegato A – pagine 1 e 2”, presente nel bando pubblicato sul sito della FSGC, ed inoltrare il tutto all’indirizzo mail: segreteria@fsgc.sm entro e non oltre le ore 19:00 di mercoledì 23 aprile. Coloro che compariranno nell’elenco degli iscritti – che sarà diramato dalla Segreteria FSGC entro lunedì 28 aprile – avranno l’obbligo di confermare la propria partecipazione non più tardi delle ore 13:00 di venerdì 2 maggio, secondo le modalità indicate nel bando.

