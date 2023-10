San Marino. APERTI OGGI I LAVORI DELLA 50^ EDIZIONE DELLA CONSULTA DEI CITTADINI SAMMARINESI ALL’ESTERO

Nella mattinata odierna, presso Palazzo SUMS, si è dato avvio ai lavori della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, che quest’anno è giunta alla sua cinquantesima edizione. Alla presenza del Segretario di Stati per gli Affari Interni e dei Rappresentanti dei quattro Anelli – argentino, francofono, italiano e statunitense – si è ricordata l’importanza storica di tale appuntamento, successivamente alle note dell’Inno nazionale sammarinese.

I prossimi giorni vedranno i partecipanti impegnati in una Consulta sui generis, in quanto si tratterà di un insieme di lavoro su temi particolarmente sentiti dai concittadini all’estero, di ricordo dei principali risultati raggiunti nel corso delle precedenti edizioni e di festeggiamento per l’importante traguardo odierno.

Nonostante i numerosi decenni intercorsi, la primaria vocazione resta uguale e fedele a se stessa: permettere l’incontro e il confronto fra persone di età e provenienze geografiche diverse, che hanno in comune un forte senso di appartenenza all’antica Repubblica di San Marino e l’esigenza di rimarcare tale appartenenza anche attraverso misure ed interventi sempre più forti, che garantiscano un collegamento costante.

Tra le tante novità di questa edizione così significativa e simbolica, l’aumento del numero dei partecipanti, in quanto presenti all’odierna edizione anche gli ex Presidenti, cui verrà consegnata una medaglia al merito per riconoscere il loro impegno costante e volontario a favore della Consulta. Inoltre, rispetto all’edizione dell’anno 2022, sono otto i giovani che presenziano all’appuntamento e che erano risultati meritevoli in occasione dei Soggiorni culturali tenutisi a San Marino lo scorso mese di luglio.

Nel solco delle iniziative proposte dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in stretta collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri, si inserisce il cosiddetto “muro dei ricordi”, collocato nell’atrio di Palazzo SUMS e sul quale le varie Comunità hanno potuto affiggere fotografie, testimonianze dell’attività delle stesse, documenti, bozzetti, lettere, pensieri e ricordi delle scorse edizioni.

Per l’occasione, sono stati altresì realizzati un cortometraggio emozionale che racchiude i momenti più salienti delle prime 49 Consulte, nonché l’emissione di un apposito francobollo con il relativo annullo postale a contenuto celebrativo.

Nel pomeriggio è prevista la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Estreri, Luca Beccari, di rientro da Granada, che anche nella veste di Presidente Onorario effettuerà il proprio intervento istituzionale. Nel tardo pomeriggio, i Rappresentanti della Consulta saranno ricevuti in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagni e S.E. Gaetano Troina, presentati dallo stesso Segretario Beccari.

“Sono soddisfatto per l’impegno di questa Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri, teso a sottolineare la particolare occasione della cinquantesima edizione della Consulta – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – Una Consulta che intende sottolineare il valore di una iniziativa tutt’ora moderna nei suoi contenuti ed indubbiamente un veicolo privilegiato per unire e rafforzare il legame tra i nostri concittadini residenti dentro e fuori dai confini sammarinesi”.

San Marino, 6 ottobre 2023/1723 d.f.R.