San Marino. Aperto alla presenza dei Capitani Reggenti il 14° Summit Globale dei Comitati di Etica e Bioetica

Fino al 19 aprile riuniti sul Titano i rappresentanti di oltre 60 Paesi del mondo sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità in collaborazione con UNESCO

Il Segretario di Stato Mularoni: “I Comitati sono cerniera tra ricerca scientifica, società politica e civile e diritti dell’essere umano. I documenti che producono sono un valido supporto ai Paesi per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”.

Hans Kluge, Direttore Europa OMS: “San Marino ha dimostrato una leadership e una visione costanti nel riunire i piccoli Paesi per trovare soluzioni comuni a sfide sanitarie, dalla salute mentale al cambiamento climatico, dal cancro ai nuovi farmaci, dal turismo e la salute al reclutamento e al mantenimento degli operatori sanitari”.

Luisa Borgia, Comitato Sammarinese di Bioetica: “Ci sono un prima e un dopo pandemia nel mondo della sanità e così è nella bioetica. Da San Marino parta il cambiamento, partano messaggi per rendere l’azione più rapida e reattiva rispetto all’emergenza”

Si è aperta questa mattina alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni l’edizione numero 14 del “Summit Globale dei Comitati nazionali di Etica e Bioetica” che San Marino ospita per la prima volta sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, in collaborazione con UNESCO.

Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ha aperto i lavori con il suo intervento di saluto: “I progressi tecnologici delle scienze mediche -ha detto- pongono notevoli interrogativi agli operatori sanitari e a tutta la società. La scienza della bioetica è una scienza giovane, ma i Comitati di Etica e di Bioetica hanno avviato importanti studi e utili iniziative di confronto. Il Summit di San Marino ne è fattiva testimonianza e conferma l’innata vocazione della bioetica a superare i confini nazionali. I Comitati di Bioetica si possono considerare spazi in cui si incontrano, in un contesto pluralistico, e con una metodologia interdisciplinare, le diverse componenti dei vari settori di attività connessi con la vita e la salute dell’uomo. In tale spazio i membri sono chiamati ad affrontare i vari problemi etici che via via si evidenziano, cercando di giungere ad una soluzione operativa il più possibile coerente con i valori e i principi di fondo che il comitato stesso ha espresso e dichiarato nel proprio statuto. I Comitati -ha concluso il Segretario di Stato Mularoni- sono supporto per le decisioni inerenti ai protocolli di sperimentazione o a situazioni che possono comunque presentarsi con carattere innovativo o di incerta valenza. Un punto di riferimento costante e autorevole per una sanità a servizio del paziente, promuovendo la qualità e l’efficienza. Un onore e un piacere avere i Comitati di così tante nazioni del mondo nella Repubblica di San Marino”.

“Vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine alla Repubblica di San Marino per essere un così convinto sostenitore della sanità pubblica regionale -ha detto il Direttore Europa di OMS Hans Kluge-. Come uno dei membri fondatori dell’Iniziativa OMS/Europa per i Piccoli Paesi dieci anni fa, San Marino ha dimostrato una leadership e una visione costanti nel riunire i piccoli Paesi per trovare soluzioni comuni a sfide sanitarie comuni, dalla salute mentale al cambiamento climatico, dal cancro ai nuovi farmaci, dal turismo e la salute al reclutamento e al mantenimento degli operatori sanitari. Il ruolo delle commissioni etiche nazionali è più importante che mai. Esse forniscono una bussola critica ai governi in un periodo di rapidi cambiamenti nella salute e nell’assistenza, che si tratti di nuove tecnologie, nuovi tipi di trattamenti, nuovi modelli di servizio o semplicemente nuovi farmaci. Come ha dimostrato la pandemia, in alcuni ambienti ognuno pensa a se stesso. Ma in tempi di crisi non possiamo abbandonare i nostri principi etici. I cambiamenti climatici, i disastri ambientali e le epidemie sollevano preoccupazioni sull’accesso alle risorse e sul loro uso equo e richiedono un dialogo proattivo. Ecco perché promuovere l’inclusione è l’unica soluzione”.

60 delegazioni di altrettanti Paesi per un totale di oltre 200 delegati hanno preso parte all’evento organizzato dal Comitato Sammarinese di Bioetica che proseguirà fino al prossimo 19 aprile. Tema centrale “Crisi, Evoluzione e Crescita” declinato tenendo conto dei problemi emersi soprattutto durante la Pandemia. La conferenza si sviluppa secondo quattro pilastri e ad altrettante sessioni parallele.

L’Udienza dei Capitani Reggenti per i vertici di OMS, degli speakers e del Comitato Sammarinese di Bioetica, a Palazzo Pubblico ha preceduto martedì sera l’evento. In quell’occasione è Hans Kluge, Direttore Europa di OMS è stato insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata per la collaborazione da sempre fornita al Paese.

