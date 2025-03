San Marino. APPROVATO – Decreto Delegato 11/02/2025 n.20 Adeguamento del tetto limite pensionistico di cui all’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157. La discussione e l’approvazione

– Decreto Delegato 11/02/2025 n.20 Adeguamento del tetto limite pensionistico di cui all’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157

Segretario di Stato Stefano Canti: “L’adeguamento di cui al presente Decreto Delegato in base alla normativa vigente deve essere effettuato annualmente ed è necessario al fine di determinare la misura massima della prestazione pensionistica da erogare. La Legge n.157/2022 “Riforma del Sistema Previdenziale” prevede che l’importo del tetto limite pensionistico sia adeguato in base alla variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo registrato nell’anno precedente per le famiglie, dato reso noto dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica; per tale adeguamento per gli anni dal 2023 al 2027 la sopra richiamata normativa prevede la limitazione di 2,2 punti percentuali. Come previsto dalle disposizioni vigenti, il Consiglio per la Previdenza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emesso la delibera n. 4 del 27 gennaio 2025 con la quale ha proposto tale adeguamento al Congresso di Stato per il tramite della Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 14 della Legge n.157/2022 e dell’articolo 32 della Legge n.15/1983.”

Il Consiglio Grande e Generale ratifica il Decreto all’unanimità con 29 voti favorevoli.