San Marino. Appuntamento per il 14-15 settembre con la Special Cup 2024

Torna a Montecchio la San Marino Special Cup – organizzata in collaborazione da Federcalcio, Federazione Sammarinese Sport Speciali e Special Olympics San Marino. La competizione di calcio a cinque, coinvolgente formazioni integralmente composte da atleti Special Olympics, tornerà a colorare il Centro Federale di Fonte dell’Ovo con una carica di energia e divertimento decisamente fuori dal comune. Si conferma la tradizione di forte richiamo sull’intero territorio nazionale italiano, con undici squadre provenienti da diverse Regioni per sfidare il team sammarinese. Nella fattispecie, sono iscritte al torneo, oltre a San Marino: Soccer Dream Fermana, Albano Primavera, Sportinsieme Castellarano, Calcio Veneto FD, Associazione Fuorigioco ODC, Sport “In”…Veneto, Reggiana Calcio for Special, Parma Special, Meraki APS, Insuperabili e Polisportiva Olimpia Onlus. La competizione rientra a pieno titolo nel novero delle attività collegate ai progetti di responsabilità sociale della FSGC.

“La Special Cup non è solo uno degli eventi co-organizzati e sostenuti dalla FSGC – assicura Marco Tura, Presidente della Federcalcio di San Marino –, lo sentiamo a tutti gli effetti come una delle nostre attività annuali, tanto per l’affinità con i dirigenti della FSSS cui ci lega una sintonia non comune, quanto per la passione e le emozioni genuine che gli atleti sanno sempre regalarci. Penso che tutto il paese debba riconoscere i meriti della Federazione Sammarinese Sport Speciali”.

Conferma gli ottimi rapporti e la sintonia che da sempre caratterizza il rapporto con la Federcalcio, il Presidente della FSSS Filiberto Felici: “Un legame di amicizia consolidato nel tempo e che ci permette di proporre un evento strutturato e coinvolgente. Nella nostra attività continuativa proponiamo 16 discipline sportive diverse, con il calcio tra le più praticate. Certamente la Special Cup è l’evento più importante del nostro calendario e senza il supporto a più livelli della Federcalcio tutto questo non sarebbe possibile. Dietro a questi due giorni di sfide e sorrisi c’è un lavoro tutt’altro che banale: non è semplice mettere a sistema i tanti atleti, le loro famiglie, gli allenatori e i volontari. La ragion d’essere della nostra Federazione – conclude Felici – è quello di invogliare quanti più nuovi atleti ad abbracciare l’attività sportiva. Da sempre, il modo migliore è farlo per vicinanza alla comunità e alle famiglie: grazie soprattutto ad eventi come la Special Cup veniamo contattato dalle famiglie per avviare all’attività sportiva nuovi atleti”.

La manifestazione che, come si può intuire, ha una portata ben più ampia della mera competizione sportiva si svilupperà su un programma di due giorni. Sabato 14 settembre sarà la volta delle sfide all’interno dei gironi e successive semifinali, mentre la mattina di domenica 15 settembre sarà riservata alle finali che determineranno la classifica della San Marino Special Cup 2024.

