San Marino. APRIAMO LE GROTTE E CREIAMO UNA NUOVA VIA PEDONALE …del Prof. Marco Biagini

APRIAMO LE GROTTE E CREIAMO UNA NUOVA VIA PEDONALE

Abito a Montegiardino da vent’anni ed ho sempre sentito parlare delle grotte che attraversano il centro storico.

Apriamole, creiamo una forma di attrazione e allo stesso tempo una nuova via pedonale, bella, protetta e al riparo dagli auotmezzi.

Come? Non si può fare? Lo hanno già fatto, a Longiano (come dalle foto ndr).

Belle, illuminate, pulite e utili. Se non ricordo male fin dal lontano 1985. Le ho appena viste e percorse, sono fantastiche!

Basta pessimismo, basta rassegnazione, basta disfattismo.

Facciamolo!

Prof. Marco Biagini