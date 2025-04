San Marino. Aprono le iscrizioni al 22° Rallylegend 2024

Dal 1° luglio e fino al 14 settembre sarà possibile inviare le adesioni all’evento rally più atteso dell’anno, in scena nella Repubblica di San Marino dal 10 al 13 ottobre prossimi. Quattro le categorie previste, Historic, Classic, WRC e Legend Stars. Confermata la presenza di importanti partner come Liqui Moly, Sparco, Pirelli, EberhardCo.

Repubblica di San Marino. Con l’apertura delle iscrizioni, si entra ufficialmente in “clima Rallylegend”, l’evento rally più atteso che, tra poco più di tre mesi, dal 10 al 13 ottobre, andrà in scena nel palcoscenico della Repubblica di San Marino. Le adesioni si sono aperte lunedì 1° luglio e sarà possibile inviare le iscrizioni fino al 14 settembre prossimo. Quattro le categorie previste: “Historic” vetture costruite fino al 31 dicembre 1985, “Classic” vetture costruite dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 2002, “WRC” che comprende le World Rally Car, le R5, le Super 1600 e Super 2000, le Kit Car, le RGT, le A8/N4 e le R4, “Legend Stars” vetture costruite fino al 31 dicembre 2012, in allestimento corsa, ex ufficiali con livrea originale ed importante passato storico sportivo. Quest’ultima categoria è l’unica non competitiva, senza rilevamento tempi, ma di contenuto spettacolare altissimo. Importanti partner di caratura internazionale quali Liqui Moly, Sparco, Pirelli, EberhardCo, hanno già confermato appoggio e presenza concreta a Rallylegend, come nelle scorse edizioni.

Dal 1°maggio, intanto, sono già in prevendita i biglietti on-line per Rallylegend 2024 su www.ticketone.it

PRENDE FORMA IL 22° RALLYLEGEND 2024

Sono già due i grandi eventi annunciati per Rallylegend 2024. Grande interesse ha suscitato il “40° Stig Blomqvist Tribute 1984 Rally Championship – Audi Quattro Trilogy”, cui si è aggiunto un’altro Special Event: “LegenDakar”, un tributo alla gara-mito “Dakar”, nello “stile Rallykegend”.

Per entrambi, come consuetudine a Rallylegend, ci saranno macchine leggendarie e la presenza dei campioni più rappresentativi, così come procedono alacremente contatti e incontri con i tanti fuoriclasse che saranno al via dell’evento con base nella Repubblica di San Marino e i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane.

IL PERCORSO: TANTE LE NOVITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Sarà “Sprint Legend Race”, nella serata di giovedì 10 ottobre, ad aprire le danze-da-rally di Rallylegend 2024. La prima sfida con il cronometro scatterà alle ore 20.30.

Tappa in notturna, come tradizione, venerdì 11, con partenza alle ore 19.30 e con la novità di tre prove speciali in linea, iniziando con “I Laghi”, seguita da “Chiesanuova” e dalla “San Marino”.

Al termine delle tre speciali del venerdì, riprende quest’anno la simpatica tradizione della “cena dei piloti”, che si svolgerà a Pianello, nel Centro Storico di San Marino, in una location ancora da stabilire.

Sabato 12 ottobre, invece, lo start verrà dato alle ore 13.00, con sei prove speciali in programma (tre da ripetere) “Piandavello”, “La Casa” e la spettacolare “The Legend”.

Novità per la tappa conclusiva di domenica 13 ottobre, che inizierà alle ore 10.30. Due i passaggi previsti sulla speciale “Le Tane”, ed uno sulla prova spettacolo “The Legend”. Ma la “The Legend”, dopo il passaggio dei concorrenti, rimarrà ancora in piena attività e sarà il teatro di un grande e spettacolare show, con l’esibizione e le parate, senza soluzione di continuità, dei campioni, dei “big” e degli ospiti presenti, con macchine di grande pregio e veri pezzi di storia da rally, insieme al gruppo delle “Legend Stars”.