San Marino. Arbitri: nel weekend il raduno degli ufficiali di futsal allo Stadium

La classe arbitrale del futsal sammarinese si è riunita sabato scorso, 13 settembre, per il raduno prestagionale al San Marino Stadium. Occasione utile a tutti i partecipanti per prendere coscienza delle novità regolamentari, nonché accertarne la perfetta conoscenza tramite test predisposti su misura dall’Associazione Sammarinese Arbitri. Il programma, suddiviso in attività al mattino ed al pomeriggio, ha spaziato anche sulla casistica rispetto all’ultima stagione, con l’analisi video di alcune situazioni di gioco più o meno ricorrenti. Partecipato e dettagliato l’approfondimento legato alle fattispecie di DOGSO (Denying an obvious goal-scoring opportunity – chiara occasione da rete) e SPA (Stopping a promising attack – interruzione fallosa di un attacco promettente).

Ad impreziosire la giornata di lavoro dei fischietti del futsal sammarinese, sono intervenuti in sede di ritiro anche due ospiti d’eccezione: Andrea Farabini, già UEFA Futsal Delegate nonché Vicepresidente della Divisione Calcio a 5. Dal desk è intervenuto anche Simone Zanfino, arbitro FIGC dal 2010 che ha appena avviato la sua decima stagione consecutiva a livello di arbitraggio nazionale (CAN 5 Èlite). Più recente, infine, il debutto internazionale: arbitro FIFA dal 2024, sta completando la seconda annata consecutiva in rappresentanza dell’arbitraggio italiano a livello continentale e non solo.

FFSGC | Ufficio Stampa