San Marino. Arcieri del Titano, domenica da record a Faenza

E’ stata una domenica da record quella appena trascorsa per gli Arcieri del Titano impegnati a Faenza al 45° Torneo di Primavera Olimpic Round. Giorgia Cesarini vince tra le donne con 600 punti davanti a Kristina Pruccoli che chiude a 586 dopo aver dominato a lungo la gara, compromessa nel finale per un errore. Le due atlete, insieme a Maria Luisa Fazzardi che ha chiuso al quarto posto hanno stabilito il nuovo record sammarinese femminile a squadre con 1705 punti. Primo posto e record sammarinese femminile categoria allieve per Lucrezia Tura con 592 punti. Andrea Gualandi (arco ricurvo) ha chiuso al terzo posto così come Matteo Dragoni (junior). Quinto Ivan Vernocchi. Terzo posto per Andrea Gualandi nel ricurvo maschile con 551, quinto Emanuele Guidi con 542. Terzo posto per Matteo Dragoni fra gli junior. Nel compound quinto posto per Ivan Vernocchi dopo una prima parte deludente.