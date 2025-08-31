San Marino. Arrestati dalla Guardia di Ricca e dalla Gendarmeria 3 cittadini francesi per furti di vestiti all’Outlet di Rovereta

Il Comando della Guardia di Rocca e del Corpo della Gendarmeria, sono a comunicare che, alle ore 13:30 circa di sabato 30 agosto u.s., a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Interforze per furto in atto, personale della Sezione Operativa di Dogana e del Reparto Controllo del Territorio, intervenuti con celerità sul luogo, intercettavano nei pressi del Centro Outlet San Marino Experience, 3 cittadini francesi residenti a Marsiglia che avevano da poco rubato all’interno di due attività presenti nell’Outlet.

Il primo veniva individuato da personale della Guardia di Rocca a bordo della loro autovettura con targa francese assieme alla refurtiva, gli altri due venivano fermati da personale della Gendarmeria lungo strada degli Angariari con direzione Confine di Stato.

Durante l’identificazione dei soggetti e della contestuale ispezione del veicolo, venivano trovati ulteriori capi d’abbigliamento di marchi griffati per la quale l’attività e tutt’ora in corso.

I 3 venivano portati presso la Sezione Operativa di Dogana per l’espletamento degli atti previsti congiuntamente con i sottoufficiali della Gendarmeria.

A termine degli interrogatori, Z.M classe ’81 – Z.A. classe ’86 e K.O Classe ’78, venivano associati al locale Carcere dei Cappuccini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Seguiranno aggiornamenti.

comunicato stampa