San Marino, arrestati due cittadini italiani a bordo di un furgone rubato: trovati refurtiva, droga e arnesi da scasso

La Guardia di Rocca ha reso noto oggi, giovedì 11 settembre 2025, l’esito di un’operazione che ha portato al fermo di due cittadini italiani nella giornata di martedì 9 settembre.

Alle ore 10:59, a seguito di una segnalazione giunta dalla Centrale Operativa Interforze grazie alla collaborazione delle autorità italiane, la Sezione Operativa di Dogana ha intercettato in San Marino Città un autocarro con targa italiana, risultato rubato lo scorso 4 settembre a Prato e già oggetto di denuncia ai Carabinieri.

A bordo del mezzo vi erano M.C., classe ’86 e H.K., classe ’85, entrambi residenti a Firenze. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire al loro interno materiale sottratto in vari furti, denaro contante per 800,40 euro, arnesi da scasso, sostanza stupefacente e strumenti per il suo consumo.

Secondo quanto riportato, il conducente guidava inoltre in stato di alterazione. Dalla verifica dei precedenti è emerso che entrambi i soggetti risultano gravati da denunce per furto, rapina e lesioni personali.

Al termine delle procedure di rito, i due indagati sono stati trasferiti presso il Carcere dei Cappuccini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sammarinese.

La Guardia di Rocca sottolinea come «il fermo dei soggetti e il recupero della merce rubata si siano resi possibili grazie alla fattiva collaborazione con le autorità italiane», evidenziando ancora una volta il valore della cooperazione transfrontaliera nel contrasto alla criminalità.