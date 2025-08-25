San Marino. Arrestato a Riccione animatore 27enne sammarinese condannato per violenza sessuale su quattro bambini commessa nel 2021 a Carpegna (PU). Stava seguendo una partita di calcio giovanile

La Squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato sabato mattina un giovane di 27 anni, di nazionalità sammarinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Urbino. La condanna definitiva, arrivata ad aprile 2025, riguarda violenza sessuale aggravata e continuata su quattro minori, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, commessa nell’estate 2021 durante un Football Camp a Carpegna (PU), dove l’uomo era animatore.

Le indagini, coordinate dalla Squadra mobile di Ancona, hanno ricostruito i gravi fatti, mentre le ricerche sul territorio riminese si erano intensificate dopo che il condannato aveva pubblicato post sui social che ne confermavano la presenza in zona. Sabato è stato sorpreso a Riccione mentre assisteva a una partita di calcio tra squadre giovanili e immediatamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini.

Alla pena principale di 4 anni e 4 mesi di reclusione si aggiungono misure accessorie severe: interdizione perpetua da incarichi in scuole o istituti frequentati da minori, divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori, divieto di lavori che prevedano contatti con minori e obbligo di comunicare residenza e spostamenti alle autorità per un anno.

La Questura ribadisce che nei confronti delle persone indiziate o condannate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, ma sottolinea l’importanza del lavoro investigativo e della collaborazione con le autorità giudiziarie per tutelare i più giovani.