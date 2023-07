San Marino. Arrivano i saldi, i 5 consigli dell’ASDICO

A San Marino da inizio luglio sono scattate le vendite a prezzi scontati.

San Marino, 6 luglio 2023. Gli sconti di fine stagione sul Titano sono scattati dal primo luglio. Ma attenzione: le brutte sorprese sono sempre in agguato. Per questo l’ASDICO, Associazione Difesa Consumatori, ha stilato 5 semplici regole per orientarsi nel mercato dei saldi, che durerà fino al primo settembre.

“Un acquisto intelligente presuppone una verifica della qualità – spiega Mirco Battazza, presidente ASDICO – Quindi il consumatore deve controllare, prima dell’inizio del periodo dei saldi, i prezzi dei prodotti. Ciò gli consentirà di riconoscere i falsi dai veri ribassi e scegliere di conseguenza. Inoltre è molto importante informarsi prima dell’acquisto sulle modalità di cambio o sostituzione del bene acquistato in caso di difetto occulto”.

Ecco le regole d’oro da seguire durante il mercato dei saldi.

Uno: privilegiare i negozi conosciuti dove vi è maggiore certezza di acquistare articoli in saldo e non fondi di magazzino.

Due: diffidare dei negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri a prezzo normale, indicando genericamente uno sconto. La legge impone ai commercianti di tenere ben separati gli uni dagli altri.

Tre: confrontare i prezzi di più negozi per decidere se si tratta veramente di un buon affare.

Quattro: diffidare anche dei capi in saldo ove siano disponibili tutte le taglie: potrebbe trattarsi di serie di qualità inferiore realizzate appositamente per essere vendute a saldo.

Cinque: diffidare dei saldi organizzati da società specializzate: portano nel negozio, merce, commessi, cartelli pubblicitari. Non si tratta di “veri” saldi, ma di fondi magazzino.