San Marino. Arrivo dell’oratore ufficiale della cerimonia di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti prof. Donatella Sciutto, Magnifica Rettrice del Politecnico di Milano

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha accolto oggi, a Palazzo Begni, la professoressa Donatella Sciuto, Magnifica Rettrice del Politecnico di Milano, che domani ricoprirà l’incarico di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Ad accompagnare la Rettrice l’On.le Ivan Scalfarotto, Senatore della Repubblica Italiana, già salito sul Titano nel 2020 nel ruolo di Sottosegretario agli Affari Esteri.

Nel corso del colloquio bilaterale, svoltosi alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione, Cultura con delega all’Università, Teodoro Lonfernini, si è sviluppato un ampio confronto sulle attuali sfide delle nuove tecnologie, con riferimento alle frontiere dell’intelligenza artificiale, in virtù dell’esperienza e dell’eccellenza maturate dal presidio accademico milanese in tali materie innovative e performanti.

Valutate con interesse ipotesi di collaborazioni utili anche con l’Ateneo sammarinese, nell’ottica di una sempre maggiore apertura dell’Università sammarinese alla ricerca scientifica, soprattutto in cooperazione con le più prestigiose Università italiane con ampia risonanza a livello europeo e internazionale.

Richiamato altresì il valore della cultura, del sapere e l’alto contributo che la Rettrice offrirà alla Repubblica di San Marino, attraverso l’alto adempimento istituzionale del primo aprile, che avrà un ampio riverbero sui giovani, molti dei quali, nel corso degli anni, hanno frequentato e frequentano tuttora il Politecnico di Milano.

Al termine del colloquio, le delegazioni si sono trasferite a Palazzo Pubblico per la consueta Udienza Ufficiale concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti in carica, durante la quale la Rettrice è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Nel corso della giornata, il Segretario di Stato Beccari ha incontrato gli Ambasciatori della Repubblica Slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno del Belgio e della Repubblica di Lettonia, con la quale ha celebrato il 25^ anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, partecipando anche ad un evento offerto dalle Autorità lettoni.

San Marino, 31 marzo 2025/1724 d.f.R.