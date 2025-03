San Marino. Artisti in Casa 2024 Festival di Microspettacoli – Quattordicesima Edizione 14 e 15 settembre Castello di Montegiardino

San Marino – 11 settembre 2024

Artisti in casa è musica, teatro, poesia, pittura, letteratura e poi danza, maghi, saltimbanchi, acrobati, mostre e molto altro ancora ed è il nome del festival di microspettacoli che si tiene da ben quattordici anni nell’affascinante borgo medioevale di Montegiardino nella Repubblica di San Marino.

Sarà un’esplosione di arti e cultura che per due giorni occuperanno e animeranno il piccolo castello con tantissimi spettacoli che si terranno il sabato 14 settembre, mentre domenica 15 a partire dalle ore 14:00 il piccolo borgo diventerà ” Il Castello delle Carte Misteriose“, un luogo fatato dove maghi, folletti, cantanti improbabili e strane atmosfere faranno vivere ai bambini un’esperienza unica e indimenticabile. In entrambe le giornate sarà sempre attivo un angolo ristoro con food and drink aperto a tutto il pubblico.

Giunto alla sua quattordicesima edizione è il più folle e magico festival che si possa trovare in circolazione, un piccolo festival ma dal grande cuore, nascosto tra i castelli di San Marino che ha la particolarità di far esibire gli artisti principalmente dentro le case del paesino e negli angoli e cortili suggestivi che Montegiardino custodisce al suo interno. Una iniziativa unica nel suo genere nata dall’idea di creare un villaggio di arte e di festa, dove case, balconi cortili e salotti degli abitanti del Castello si trasformano in palcoscenici a metro 0.

Le porte del castello si apriranno sabato 14 settembre alle ore 15:00 quando ad inaugurare il festival sarà un intrigante Open Mic show curato e presentato da Irol in cui artisti di qualunque esperienza possono iscriversi ed esibirsi per sperimentare il loro materiale davanti ad un vero pubblico con premio finale donato da Marlù. Dalle ore 17:00 prenderanno il via tutte le attività a partire dal live painting curato da Mary on Paint in cui un gruppo di pittori formato da Susanna Lelli, Savini Alice, Neurozoo, Andrea Raschi, Elena Argenti, Laura Nomisake, Elena Rapa e la stessa Mary mostrerà la loro fantasia nel dipingere e creare bellezza dal vivo colorando la via dei pittori. Spettacoli che proseguiranno fino oltre la mezzanotte quando nell’arena del giardino il gran finale sarà affidato a Valeria Sturba che ci presenterà in anteprima il suo primo e nuovissimo album solista, Le Cose Strane in cui dà vita a racconti ricchi di magia e tenerezza e si presenta con una formazione non convenzionale, in cui i brani prendono vita attraverso corde, tasti, manopole, giocattoli, respiri e cose strane. La serata di Artisti in casa sarà costellata di grandi artisti, troveremo sul terrazzo Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, il nuovo volto della comicità magica che incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore, appare infatti impacciato, estraniato e comico coinvolgendo il pubblico con le sue gag e le sue battute. Si potrà ballare sulle note de Il Mago del Gelato che con la loro carica funk, afrobeat e jazz, danno vita ad una miscela sensuale e movimentata dove i sapori del mediterraneo e lo spirito di via Padova si fanno strada tra fiati avvolgenti, groove trascinanti e melodie cariche di freschezza. Per tutta la giornata si alterneranno invece nelle loro postazioni più di venti artisti a cominciare da Sara Jane Ghiotti in compagnia di Giacomo Toni che ci presenteranno A plomb/A Piombo un nuovo progetto nato dalla comune passione per Piero Ciampi e poi sfociato in altre divagazioni cantautorali. Ci si potrà imbattere nella casina di Nicoletta Fabbri, attrice e autrice di diversi spettacoli, vere e proprie gemme di un linguaggio teatrale definito dalla critica “elegante e amorevole. Le note del pianista Andrea Missiroli risuoneranno per il borgo esplorando musica classica, folk e jazz mentre le poesie di Rachele Pavolucci, campionessa di Poetry Slam vi accoglieranno dentro al castello, nel mentre Giulia Pasini, la Dama bianca girerà per le vie da trampoliera itinerante. Un pizzico di Messico ce lo doneranno i Mariachi di Santa Maria del Rosario, mentre la performance di Caludio Gasparotto sarà un solo tratto dal visionario lavoro di performing art dal titolo Il Sussurro del Corpo. Un dialogo stratificato, pieno di gioie e timori, su quel puro mistero che è la vita umana. Ci sarà spazio anche per il cantautorato con Luca Fol polistrumentista di Rimini, Nervi promessa del nuovo cantautorato che propone il suo personalissimo Tragic Pop, una scrittura sincera, drammatica e ironica, sospesa tra influenze elettroniche, dark pop e glam rock e Alice Caronna dal piglio più pop. La musica è la cifra artistica anche di Lorenzo Semprini leader di Miami & the Groovers è cantautore, autore dalla matrice rock e folk. La bocciofila del paese sarà abitata dalle Bag Ladies, due voci che si armonizzano e passano la parola sul beat, tra citazioni Hip Hop, improvvisazione e atmosfere new soul. Francesco Selvi e Cristiano Pinna presenteranno dentro la loro casetta Le Giostre di Roman, una favola di spaesamento e periferia, di spiriti persi ed alterità, una storia che indaga a suo modo i meccanismi dell’inclusività. La stanza dedicata a il Cacofonico (rivista tascabile romagnola) sarà abitata dalle illustrazioni di Candida Corsi e ad accompagnarla troveremo l’arredamento sonoro del sound artist Chris Yan, mentre quella abitata dal Circo Love riproporrà un ambiente da clubbing tra musica da ballo e danzatrici sfrenate. Non può mancare la magia con le incursioni del Mago Giais che metterà in scena uno spettacolo strampalato e insolito, mentre Francesco Parisi, attore siciliano, torna a fare un piccolo pezzo di cabaret live con i nuovi personaggi siciliani per il pubblico di Artisti in Casa. Fantasia al potere con Ruben Camillas che attraverso il repertorio de I Camillas, farà entrare tutti assieme nel buio illuminato di Montegiardino, a cercare demoni, stipiti, occhi aperti e bordi di lenzuoli invisibili. Nel gran finale, come tutti gli anni, una sorta di carovana stralunata e poetica traghetterà tutti gli ospiti nell’ arena del giardino dove lo spettacolo finale sarà una sorta di catarsi collettiva e saluto.

Domenica 15 dalle ore 14:00 il castello di Montegiardino si trasformerà nel Il Castello delle Carte Misteriose” e sarà la giornata kids del festival, dedicata interamente ai bambini con spettacoli e intrattenimenti tutti per loro. Ritroveremo alcuni dei personaggi che animeranno anche la prima giornata come Francesco Parisi, il Mago Giais, Mary On Paint, la Dama Bianca, i Mariachi ma tutti in veste nuova e dedicata all’infanzia. In più approderanno alla corte di Montegiardino anche il Magico Toto, il mago più pericoloso e coraggioso del mondo, la band itinerante dei Funk Trop, Cia Rayuela con uno straordinario spettacolo aereo di tessuti che va oltre l’acrobazia. Tornerà l’attrice Alessia Canducci con le sue favole e il baby karaoke della Cantante Mascherata, stupirà tutti Patton che presenterà l’uomo pavone, mentre in Nina Theatre l’attrice con dolcezza e un pizzico di timidezza darà vita a pupazzi e oggetti trasformandoli in personaggi dolci e simpatici eleganti e poetici. Non mancherà anche un cameo del Maestro Ramberti e lo strampalato e impegnativo spettacolo di Elli Fakir show.

Come da tradizione la direzione artistica dell’evento è affidata ad Antonio Ramberti che insieme a Marta Fabbri, Presidente dell’Associazione Artisti in casa, ha organizzato e gestito tutta la preparazione della manifestazione con lo staff dell’associazione. La comunicazione é stata curata dai ragazzi di Radio Contra affiancati da Alex Monogawa. Una due giorni artistica unica, differente dal mainstream teatrale e musicale dove i performers faranno diventare un luogo di vita quotidiana in uno spazio scenografico in cui esprimersi.

Ci racconta il direttore artistico: Il nostro é un piccolo Festival che proprio nelle sue ridotte dimensioni trova energia e significato, accorcia distanze e barriere formali, unisce artisti e pubblico in una bolla dal sapore domestico propria delle serate tra amici e parenti con un occhio sempre rivolto al divertimento anche dei più piccoli. Varcare la nostra porta dipinta significa catapultarsi in un micromondo ed entrare in stanze minuscole che nascondono universi immensi dove succede una magia di condivisione e comunicazione emotiva che in quest’epoca “connessa” o addirittura “stra-connessa” é andata perduta. Noi di artisti in casa siamo convinti che la semplicità delle piccole cose abbiano davvero il potere di regalare grandi emozioni. “Piccoli siamo e piccoli rimarremo”, uno strano motto non trovate? Eppure, noi siamo davvero convinti che questa sia la strada giusta da percorrere assieme a chi avrà voglia di camminare con noi.

Il prezzo del biglietto d’ingresso per la giornata di sabato è di 10 euro mentre per la giornata di domenica di 5 euro.

ARTISTI IN CASA

PIAZZA DELLA PACE

MONTEGIARDINO (RSM)

Info https://www.artistincasa.it/

Facebook https://www.facebook.com/artistincasa/

Instagram https://www.instagram.com/artisti_in_casa/