San Marino. Ascolti, narrazioni, podcast e concerti: all’Università di San Marino il TACTUS Radio Festival

Dall’1 al 3 dicembre 2023 una serie di appuntamenti con i protagonisti della scena internazionale

Artisti, autori, reporter e accademici da realtà come Radio24, Rai Radiotre, Ravenna Festival e l’Università Bauhaus di Weimar saranno protagonisti di TACTUS Radio Festival, una tre giorni che dall’1 al 3 dicembre 2023 porterà nel centro storico del Titano performance, dibattiti, sessioni di ascolto, narrazioni, tavole rotonde, podcast e concerti.

L’iniziativa, prodotta dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e curata da Usmaradio – Centro di Ricerca per la Radiofonia, prevede una serie di approfondimenti che spazieranno dall’arte al giornalismo, dalla ricerca accademica all’innovazione tecnologica, grazie alla partecipazione di figure come il direttore dell’emittente radiotelevisiva San Marino RTV, Andrea Vianello, del responsabile dei contenuti di RaiPlay Sound, Andrea Borgnino, dello scrittore e traduttore Gabriele Frasca, che ha recentemente curato il “Meridiano” Beckett per la casa editrice Mondadori, e di Gianluca Nicoletti, pioniere del rapporto tra radio e internet. Sul tavolo esperienze e analisi su ambiti come la Radio Art, il lavoro dei reporter di guerra, il podcasting e il contribuito dell’intelligenza artificiale.

Organizzato sotto la direzione artistica di Roberto Paci Dalò, docente dell’Ateneo sammarinese e direttore di Usmaradio – Centro di Ricerca per la Radiofonia, il festival si svolgerà nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, in contrada Omerelli 20, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per il Turismo.

In calendario, alle ore 19 di sabato 2 dicembre, il concerto “Continuum”, una collaborative radio network performance che vedrà coinvolti, oltre agli artisti presenti in sala, musicisti come Anna Friz, in collegamento da Santa Cruz, California, e il Bauhaus Radio Ensemble da Weimar. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta da una selezione di emittenti che include San Marino RTV (in FM, digitale terrestre e satellite ascoltabile in tutto il mondo), bauhaus.fm (Weimar), Wave Farm (New York), Radio Raheem e Radio Tsonami (Cile).

L’intera tre giorni, che verrà proposta live su Usmaradio, è stata presentata oggi in una conferenza stampa nella quale hanno preso la parola, nella sede della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Paci Dalò e il Segretario di Stato Andrea Belluzzi. “Nel 2024 si festeggeranno 100 anni di Radio Art, la radiofonia che include finzione, radiodramma e sperimentazione”, ha ricordato il direttore di Usmaradio. “Con la nostra emittente in questi anni abbiamo lavorato per collocare San Marino sulla mappa globale della radiofonia più innovativa. Ora TACTUS Radio Festival ci permette di incontrare sul Titano le persone che in giro per il mondo sono le pioniere di radiofonia e podcasting. Con questa prima edizione avviamo anche una collaborazione importante con San Marino RTV, auspicando ulteriori sinergie e future progettazioni comuni”.

“Iniziative come questa – ha sottolineato Belluzzi – contribuiscono all’alto valore degli appuntamenti culturali offerti in territorio e con una dimensione internazionale che riconosce gli sforzi fatti dall’Ateneo, in primis con i suoi docenti e ricercatori, nei rispettivi settori di riferimento. Si tratta di persone che rappresentano un vero valore aggiunto per l’intero sistema sammarinese, perché ci ispirano e motivano con nuovi stimoli, spunti e competenze. Di qui la mia fiducia e il mio sostegno verso i curatori di questo genere di iniziative, occasioni di accrescimento per ognuno di noi e per l’intera comunità”.

L’iniziativa è sostenuta dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e da Transcultures – Pépinières Européennes de Création. Ingresso libero. Maggiori informazioni su www.usmaradio.org.

San Marino, 27 novembre 2023/1723 d.f.R.