San Marino. Aspettando La Titanica: Borgo Maggiore si accende con una giornata di eventi tra storia, bici e musica

In attesa della partenza ufficiale de La Titanica, la ciclostorica sammarinese in programma domenica 15 giugno, il sabato 14 giugno a Borgo Maggiore sarà animato da una serie di eventi collaterali pensati per celebrare la passione per il ciclismo d’epoca.

Programma della giornata:

Ore 15:00 – Apertura mostra di cimeli del ciclismo presso la sede dell’Associazione Batticinque

Ore 17:00 – Gran Premio del Cambio Ruota, sfida di abilità e velocità

Ore 18:00 – Aperitivo con Gibí Baronchelli, ospite d’onore e leggenda del ciclismo italiano

Ore 20:00 – Cena Swing, tra musica, atmosfera vintage e convivialità

Tutti gli appassionati, i partecipanti e la cittadinanza sono calorosamente invitati a prendere parte a questa giornata speciale, in attesa della ciclostorica di domenica.

Vi aspettiamo numerosi

a Borgo Maggiore!

Comitato organizzativo

La Titanica