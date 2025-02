San Marino. Assegnati i titoli individuali e a squadre del Campionato Sammarinese Carpa Lago

La terza e ultima prova del Campionato Sammarinese “Carpa Lago” 2024, disputata al lago di Faetano, ha decretato i campioni individuali e a squadre. I tre settori sono stati vinti da Luciano Valentini con 23.400 punti, Sergio Scarponi 31.900 e Flavio Mappassi con 55.500. La squadra C della Cannisti Dogana formata da Marino Gasperoni, Sergio Scarponi e Robert Athos Gasperoni si è aggiudicata la vittoria a squadre di giornata grazie a sette penalità. Grazie a questo risultato la squadra A della Cannisti Dogana formata da Luca e Filippo Parenti, Flavio Mappassi e Matteo Scarponi si aggiudicano il titolo a squadre per questa stagione. Nell’individuale trionfa con 4,5 penalità il giovane Thomas Biordi, secondo posto per Luca Parenti e terzo Giancarlo Migani.