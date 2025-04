San Marino. Assemblea Sindacale lunedì 11 dicembre all’AASS dalle 9 alle 12. Servizi minimi garantiti e modifiche nei trasporti

L’A.A.S.S. ha annunciato un’assemblea sindacale programmata per il personale il 11 dicembre 2023, dalle 9:00 alle 12:00. Questa assemblea, indetta dalle Organizzazioni Sindacali CSDL, CDLS e USL, porterà a modifiche nei servizi normalmente offerti. Nonostante l’assemblea, l’A.A.S.S. ha assicurato che i servizi essenziali saranno mantenuti, tra cui l’attuazione degli interventi di emergenza per i Servizi Elettricità, Reti Acqua Gas e Fognature, oltre al Telecontrollo e Telecomunicazioni.

Il comunicato specifica che ci saranno limitazioni nel servizio di trasporto pubblico, con la garanzia delle corse della linea 7 in determinati orari, mentre le altre linee non saranno operative. Sarà comunque garantito il trasporto per gli studenti, con la ripresa regolare di tutti i servizi di linea dalle 12:30. Viene anche evidenziato che non ci saranno servizi minimi per il Servizio Macello Pubblico e gli sportelli Commerciale e Cassa.

La Direzione A.A.S.S. ha voluto informare preventivamente gli utenti per consentire una pianificazione adeguata e per minimizzare gli eventuali disagi causati dall’assemblea sindacale.