San Marino. Associazione a delinquere. Il maxi processo alla CRICCA (673.2020) riparte il 24 giugno alle ore 10.00

Nuovo capitolo nel maxi-processo per associazione a delinquere che coinvolge tredici imputati eccellenti, tra cui ex esponenti di Banca Cis, ex vertici e membri della vigilanza di Banca Centrale e il Commissario della Legge sospeso Alberto Buriani. A quest’ultimo, come agli altri, è contestato il reato di associazione a delinquere, punibile con la prigionia di terzo grado, ovvero con una pena massima di sei anni.

Secondo quanto sostenuto dal magistrato inquirente Elisa Beccari, che ha chiuso le indagini il 20 settembre 2024 con tredici rinvii a giudizio, gli imputati avrebbero fatto parte di un’organizzazione stabile e strutturata, finalizzata alla commissione di una pluralità di reati in ambito bancario, finanziario e di ostacolo alla vigilanza, operando nell’interesse del finanziere Francesco Confuorti e della Banca Cis, in particolare del suo direttore Daniele Guidi e del socio di maggioranza Marino Grandoni.

Il procedimento, rubricato al n. 673/RNR/2020 e riuniti, è entrato nella fase dibattimentale dopo il rigetto delle istanze di ricusazione presentate contro il Commissario della Legge Isabella Pasini. Dopo l’emissione della sentenza n. 9/2025 dei Rimedi Straordinari, e alla luce della complessità delle parti coinvolte, il Tribunale ha ritenuto necessario fissare un nuovo calendario di udienze per consentire la regolare prosecuzione del processo ed evitare il computo di giorni utili per la prescrizione.

Con provvedimento datato 6 giugno 2025, il Commissario Pasini ha dunque disposto la convocazione della prossima udienza per il 24 giugno 2025 alle ore 10.00, presso il Tribunale Unico di San Marino.