San Marino. Associazione “Accoglienza della Vita”: Sabato 3 Agosto 2024 ritorna l’appuntamento: “La vita, una festa…anche country” 

Dalle ore 19, con la Santa Messa, presso il parco Montelupo di Torraccia, in Strada di Monte Olivo, Domagnano (RSM), sabato 3 agosto p.v. si terrà la nuova edizione de “La vita, una festa!”: un momento per ritrovarsi e ricordare a tutti che ogni vita è un dono che va sempre accolto.

Questa serata sarà l’occasione per incontrare le realtà associative che operano proprio a sostegno della vita in territorio e che lavorano per una società che metta al centro sempre più il valore inestimabile di ogni persona.

Proprio per questo nell’ occasione si potranno ascoltare le testimonianze di chi opera sul campo della tutela della vita, come Maria Rachele Ruiu porta voce del mondo Pro Vita e di chi ha avuto il coraggio come Giulietta, di affrontare una gravidanza quando aveva 17 anni.

Per l’occasione avremo anche il piacere di ascoltare le parole di saluto del nostro Vescovo S.E. Mons. Domenico Beneventi.

La serata offrirà anche l’opportunità di consumare del buon cibo e ballare sulle note country.

Vi aspettiamo numerosi, muniti di un plaid per una sera di festa sulla collina del parco.

Associazioni Accoglienza della Vita e Uno di noi!

Il Presidente

Marina Corsi