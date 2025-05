San Marino. Associazione Carità senza Confini: Invio di un container di aiuti umanitari in Zambia

Oggi 30 gennaio 2025 è partito un altro container diretto in Zambia e carico di materiale destinato alla realizzazione di progetti di aiuto per i poveri e al completamento e potenziamento di progetti già esistenti, realizzati e sostenuti da Carità senza Confini.

Per portare aiuto a chi si trova nel bisogno occorrono gesti concreti, tanta generosità e molto lavoro.

Tanti vestiti, scarpe, ciabatte, prodotti per l’igiene e alimenti aiuteranno molte famiglie povere, istituti per disabili e orfanotrofi, che ospitano tanti bambini poveri e soli, mentre le biciclette diventeranno un prezioso mezzo di trasporto per il lavoro di molte persone. Macchine da cucire, stoffe e accessori saranno destinati al Laboratorio/scuola di cucito che l’Associazione ha realizzato a Lusaka in favore di persone, soprattutto donne, svantaggiate.

Numerosi mobili, sanitari, utensili da cucina e alcuni elettrodomestici arrederanno le stanze costruite per ospitare i volontari presso la San Marino Bakery, il forno che l’Associazione ha costruito a Lusaka e che dà lavoro a tante persone e pane a tanti poveri.

Allo stesso modo diversi bancali di vernice consentiranno di ridipingere scuole e orfanotrofi, tanto materiale scolastico permetterà ai bambini poveri di andare a scuola, così come un ecografo ed un tavolo operatorio ortopedico saranno validi strumenti per l’Ospedale italo-zambiano, che si prende cura anche dei poveri.

Un grazie particolarmente sentito a tutti coloro che hanno donato il materiale e ai i volontari che hanno dedicato il loro tempo e il loro lavoro per la preparazione del container, tutti insieme in nome della fratellanza e della solidarietà.

Borgo Maggiore, 30 gennaio 2025