San Marino. Associazione EU. Conto alla rovescia per il Referendum per Andorra. La rassegna stampa di Andorra

Ecco la traduzione dallo spagnolo

“Andorra e l’UE ufficializzano un accordo di associazione che dovrà essere votato in un referendum nel 2024 Il referendum vincolante che finalmente sancirà l’associazione tra l’UE e Andorra si terrà nel secondo semestre del 2024. Accordo storico tra Andorra e l’Unione Europea (UE). Le due parti hanno ufficializzato la conclusione dell’accordo di associazione, almeno per quanto riguarda il contenuto del testo, come riportato martedì dall’agenzia ACN. Nei prossimi mesi si dovrà completare la stesura del documento finale che, nel caso di Andorra, dovrà essere approvato attraverso un referendum vincolante previsto per il secondo semestre del 2024. Il capo del governo di Andorra, Xavier Espot; il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Maroš Šef?ovi?, e il ministro degli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari, hanno tenuto una conferenza stampa a Bruxelles per spiegare l’accordo.

Lavorare per un ‘sì’ deciso di Andorra al referendum Espot ha affermato che nei prossimi mesi si lavorerà per creare “l’ambiente più favorevole” affinché il risultato del referendum sia un “sì deciso”. Questo obiettivo, ha detto il capo del governo andorrano, si potrà raggiungere solo se in questo periodo il governo di Andorra sarà in grado di spiegare “l’opportunità unica” che questo accordo rappresenta per le imprese e i cittadini di Andorra. Maroš Šef?ovi? ha iniziato il suo intervento sottolineando che l’accordo con Andorra e San Marino “è il più completo” mai raggiunto con un paese terzo. Durante il suo discorso, ha dettagliato che l’adesione all’Europa permetterà loro di partecipare gradualmente al mercato interno dopo che entrambi i paesi supereranno un’auditoria sulla loro solidità come stati, in particolare su questioni legate al rispetto della legislazione nella lotta al riciclaggio di denaro, ma anche in altri ambiti come l’educazione o la politica sociale. Ha anche affermato che l’accordo “terrá conto della situazione particolare di Andorra e San Marino”, così come delle loro specificità, dimensioni e popolazione.

Cosa succede se prevale il ‘no’? Riguardo a un possibile ‘no’ al referendum, il vicepresidente esecutivo della CE ha detto che per circa nove anni si è lavorato per ottenere risultati positivi e, pertanto, ora si farà tutto il possibile affinché questo sia il risultato. Per questo ha incoraggiato il governo andorrano a iniziare dibattiti nazionali con “piena trasparenza” e ha sostenuto che gli argomenti presentati ai cittadini siano “del tutto convincenti”. In questa linea, Espot ha ribadito che non si considera lo scenario di un ‘no’, per il quale ha esposto che si svolgerà un lavoro di “pedagogia” molto importante per spiegare a tutta la popolazione le opportunità e i vantaggi dell’accordo. Inoltre, ha aggiunto che l’accordo influirà molto positivamente sulla vita quotidiana di Andorra e, per questo, a partire dal 1° gennaio si è impegnato a dare il via a un “grande dibattito nazionale” per spiegare i dettagli dell’adesione all’Europa a tutti i cittadini con il sostegno di tutte le forze politiche che appoggiano il patto di stato.

Sia Maroš Šef?ovi? che Espot hanno concordato nel dire che l’accordo raggiunto è “equilibrato” e che contribuirà a costruire un paese più “resiliente e sostenibile”. Espot ha anche detto che rafforzerà l’indipendenza e la sovranità di Andorra e ha riconosciuto che il patto offrirà molte più opportunità agli andorrani rispetto.

