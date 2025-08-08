San Marino. ASSOCIAZIONE EU. Il testo del quesito referendario presentato dal comitato I CAPIFAMIGLIA

RELAZIONE SU QUESITO REFERENDARIO
Referendum consultivo per San Marino
I sottoscritti quali promotori delle referendum d’indirizzo con il seguente quesito:
Volete Voi che la Repubblica di San Marino continui la procedura per giungere ad un Accordo di Associazione all’Unione Europea, che comporti l’accettazione delle quattro (4) libertà fondamentali della Unione Europea, con relativa sottoscrizione (parafatura) e successiva ratifica?
(Domanda semplice e diretta, per semplificare il SI o il no)
COMITATO I CAPIFAMIGLIA