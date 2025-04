San Marino. Associazione San Marino for the Children: venerdì 15 Marzo 2024, ore 19.00, incontro presso il Centro Sportivo WONDERBAY di Galazzano

Come Associazione San Marino for the Children onlus organizziamo per Venerdì 15 Marzo 2024 alle ore 19.00 un incontro presso il Centro Sportivo WONDERBAY di Galazzano (RSM).

Sarà ospite relatore di questo incontro p. Mario Pacifici, frate missionario in Malawi da oltre quarant’anni; la sua è davvero una grandissima testimonianza di una vita interamente dedicata ai più poveri in Africa e per le realtà che ha condiviso con i più emarginati del Malawi.

Questo incontro sarà condotto da Giovanna Bartolucci, giornalista di San Marino RTV.

L’incontro viene inserito all’interno di un aperitivo solidale, il cui ricavato verrà interamente devoluto a favore dei progetti di questa Associazione.

Ringraziamo anticipatamente chiunque potrà condividere con noi questo evento partecipando a questo nostro incontro e sostenendo questa nostra Associazione.

Padre Mario Pacifici è un grande esperto del continente africato e la conduzione di Giovanna Bartolucci di questo incontro sarà certamente un importante momento di riflessione comune in merito ai temi della povertà e dello sviluppo in Africa.

Questo incontro si terrà presso il Centro Sportivo WONDERBAY , in via dei Giacinti n.20 a Serravalle (RSM).

Per informazioni e prenotazioni tel 3386703437 oppure scrivere a info@sanmarinoforthechildren.org.

Vi aspettiamo !

Associazione San Marino for the Children onlus