San Marino. Associazione SOROPTIMIST. Concluso con successo il percorso di autodifesa per giovani studenti

Giovedì 21 Marzo si è completato il percorso, promosso da Soroptimist Club San Marino, Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino e Società Unione Mutuo Soccorso, formato da 8 incontri per i 18 partecipanti – 5 ragazzi e 13 ragazze – tutti di età compresa tra i 16 e 22 anni, in massima parte studenti delle scuole secondarie superiori, che hanno partecipato in modo esemplare e dinamico alle giornate formative:

“Proteggiti dalla violenza: consapevolezza e strategie di difesa personale”

L’osservazione, la comunicazione empatica, il dialogo, il confronto, l’ascolto e accettazione sono stati il motore guida per condurre i 18 ragazzi e ragazze alla consapevolezza che per fermare la violenza occorre riconoscerla, cambiare gli schemi mentali, comprendere che non debba essere insita nel nostro modo di agire, ma sapere che ci sono delle alternative al comportamento violento. Infatti oltre agli incontri tecnici, insieme si è proseguiti nell’individuare i segnali di una relazione non rispettosa tra i due sessi e sul come riuscire a vivere relazioni d’amore e di amicizia, sane e paritarie, con la consapevolezza che è possibile passare da comportamenti aggressivi a modalità efficaci di espressione dei propri bisogni con assertività empatia e gentilezza.

Al termine del percorso, oltre alla consegna del consueto attestato di partecipazione, è stato chiesto ai partecipanti di compilare un questionario, dalla cui elaborazione è emerso chiaramente l’interesse e l’apprezzamento per i temi e i contenuti del corso e con stimolanti suggerimenti per eventuali riproposizioni.

Significative le parole della dott.sa Carla Amadori, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine di San Marino: “La responsabilizzazione è individuale ma anche collettiva. Agire sul contesto è utile, impedisce che la dinamica violenta si ripeta».

Un ringraziamento particolare è dovuto alle Segreterie di Stato Sanità, Istruzione e Sport per il patrocinio concesso, all’Authority per le Pari Opportunità e dell’Ordine degli Psicologi per il sostegno e la collaborazione, al CONS e alla dirigente della Scuola Elementare, dott.ssa Arianna Scarpellini per la concessione dell’utilizzo delle palestre.