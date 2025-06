San Marino. Associazione Treno Bianco Azzurro: 81esimo bombardamento su San Marino. Per ricordare gli sfollati, giovedì 26 giugno ore 21:00 sotto i loggiati di Borgo Maggiore

Giovedì 26 giugno ore 21:00 sotto i loggiati di Borgo Maggiore, Associazione Treno Bianco Azzurro con il patrocinio della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, per ricordare gli sfollati , e il bombardamento avvenuto su San Marino i l26 giugno 1944, proietta il filmato in zir per la Rumagna registrato nel 1984 , incentrato sulla ferrovia San Marino Rimini ma con racconti di chi visse quei tempi bui nelle gallerie oltre 40 anni prima. Curioso, che durante la registrazione due ospiti di Magalotti, si riconobbero e ricordarono gli eventi di 4 decenni prima.