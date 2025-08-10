San Marino. ASSOCIAZIONE UE. Il Partito Socialista ha raccolto con estrema rapidità le firme necessarie per la presentazione dei suoi referendum

I quesiti referendari agevolati dal Partito Socialista, venerdì 8 agosto u.s., hanno ottenuto il numero di firme previste dalla legge per essere presentati.

Saranno depositati dopo il Ferragosto da una ristretta delegazione del Comitato Promotore, guidata dal Legale Rappresentante.

La rapidità dimostrata nel raggiungere l’obiettivo prefisso e le tante telefonate di interesse ricevute, dimostrano quanto sia fondata e sentita la necessità di fare esprimere i sammarinesi sull’Accordo di Associazione all’Unione Europea, un trattato internazionale che, per la sua portata, non può essere frutto di una decisione verticistica, ma che necessita del consenso della maggioranza degli elettori, il quale consenso. deve essere misurato attraverso un Referendum prima della sua entrata in vigore.

Ringraziamo tutti i cittadini Sammarinesi che, dimostrando attaccamento sincero nei confronti del proprio Paese e di credere alla pratica della democrazia, hanno avuto il coraggio civico di rendere possibile il deposito di due quesiti referendari sulla materia.

I cittadini saranno adeguatamente informati sui prossimi passi da compiere e quindi tenuti al corrente di tutto quanto accadrà rispetto all’iter a cui verranno sottoposte le richieste di Referendum.

San Marino, 9 agosto 2025

L’UFFICIO STAMPA PARTITO SOCIALISTA