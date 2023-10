San Marino. Associazione Yoga & Zen: Un tavolo di giochi, risate e amicizia

Sabato 28 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.00, presso la sede dell’Associazione Yoga & Zen a Gualdicciolo, vi aspettiamo al primissimo incontro dal titolo “un tavolo di giochi, risate e amicizia”

Unisciti a noi per una mattinata di giochi: incontro coi giochi da tavolo per genitori e bambini di 3-7 anni, con diverse abilità.

I giochi da tavolo sono strumenti educativi incredibilmente utili per i bambini dai 3 ai 7 anni, poiché incoraggia la partecipazione attiva del piccolo, stimolandolo a sviluppare diverse capacità. Ecco alcune delle principali utilità dei giochi da tavolo per questa fascia d’età:

-Sviluppo delle abilità cognitive: I giochi da tavolo aiutano i bambini a sviluppare abilità cognitive fondamentali come la logica, la risoluzione dei problemi, il pensiero critico e la pianificazione strategica. Queste competenze sono essenziali per il successo scolastico e la vita quotidiana.

-Apprendimento delle regole: I giochi da tavolo insegnano ai bambini a seguire regole specifiche e a rispettarle. Questo favorisce la comprensione delle norme sociali e la capacità di rispettarle, competenze importanti nella vita di tutti i giorni.

-Interazione sociale: I giochi da tavolo promuovono l’interazione tra i bambini. Essi imparano a comunicare, a condividere e a collaborare con gli altri giocatori, sviluppando abilità sociali cruciali come l’empatia e la comprensione reciproca.

-Potenziamento del vocabolario: Molti giochi da tavolo includono elementi verbali, come leggere carte o fare domande. Questi contribuiscono ad ampliare il vocabolario dei bambini e a migliorare le loro abilità linguistiche.

-Concentrazione e attenzione: I giochi da tavolo richiedono concentrazione e attenzione per seguire il gioco, tenere traccia delle mosse e prendere decisioni informate. Questo aiuta i bambini a sviluppare la loro capacità di concentrazione.

-Gestione del tempo: Imparare a rispettare il proprio turno e a gestire il tempo di gioco è un aspetto importante dello sviluppo dell’autodisciplina nei bambini.

-Divertimento educativo: I giochi da tavolo offrono un’opportunità per imparare in modo divertente. I bambini spesso non si rendono conto che stanno acquisendo conoscenze e competenze mentre giocano.

-Crescita emotiva: I giochi da tavolo possono insegnare ai bambini a gestire la frustrazione, a vincere e a perdere in modo equo, e a sviluppare una sana autostima.

In sintesi, i giochi da tavolo rappresentano una risorsa preziosa per il periodo di sviluppo dei bambini dai 3 ai 7 anni. Forniscono un ambiente stimolante e divertente in cui possono apprendere e crescere, acquisendo competenze fondamentali per la loro vita futura.

Conduce Dott.ssa Katiuscia Riccardi, Psicologa dell’età evolutiva.

Posti limitati. Termine iscrizioni martedì 17 ottobre. Per info e iscrizioni Katiuscia 346/2394146.