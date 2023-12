San Marino. Assoconsumatori, UCS, ASDICO, Sportello Consumatori: l’atmosfera natalizia non ci induca ad abbassare la guardia aprendo la porta ai malviventi delle truffe on-line

Assoconsumatori, UCS, ASDICO, Sportello Consumatori: l’atmosfera natalizia non ci induca ad abbassare la guardia aprendo la porta ai malviventi delle truffe on-line

Stiamo andando incontro ad un periodo davvero balordo dal punto di vista delle truffe on-line. Purtroppo ad un picco di acquisti legato al periodo pre-natalizio, corrisponde un picco di truffe messe a segno dai malviventi.

Occhio dunque alle telefonate, alle mail e ai messaggini sospetti. Il consiglio resta quello di non fornire dati personali o codici di carte di credito a nessuno nemmeno se il numero dal quale si viene chiamati è noto e magari sembra quello della propria banca o del gestore della carta di credito. È purtroppo un gioco da ragazzi impersonare un numero di telefono per un malintenzionato,

è pertanto di fondamentale importanza non dare informazioni a questi truffatori.

Non ci sono solo quelle con le carte di credito ma le truffe sono diventate innumerevoli e sono proprio dietro l’angolo.

Tanti sammarinesi ci segnalano per esempio di aver ricevuto comunicazioni in cui gli veniva detto che ad un proprio caro era scivolato il telefono nell’acqua e di inviare un messaggio al nuovo numero. Non rispondete mai a questi messaggi!

Altro vecchio trucco è quello di raccontare che a un vostro parente è successo qualcosa e che serve inviare denaro per risolvere il problema.

Inutile aggiungere che rispondendo a tali messaggi o telefonate si andrebbe di conseguenza incontro ad un tranello.

In arrivo anche tante comunicazioni relative a pacchi fermi in attesa di ricevere informazioni più dettagliate su indirizzi che sarebbero stati scritti male. Li riconoscete perché contengono sempre un link che rimanda ad un sito. Non apriteli!

In tale scenario non mancano nemmeno le odiose truffe con le carte di credito quindi le tre Assoconsumatori rinnovano la raccomandazione di non rispondere a telefonate sospette.

Non si forniscano dunque dati relativi alle proprie carte: il malvivente di turno proverà a convincerci che stanno agendo nel nostro interesse, fingendosi del nucleo anti frode della compagnia od istituto di credito, dicendoci che c’è un’operazione da migliaia di euro fatta da chissà chi che ci verrà addebitata e che occorre bloccarla con urgenza. Sono solo trucchi per impaurirci ed indurci a dare dati che la nostra banca o il gestore della nostra carta non chiederebbe mai.

Attenzione allora e uniamoci tutti perché quello in arrivo sia il Natale più magro di sempre per chi fa affari d’oro ingannando gli altri.

E se avete dei dubbi contattate le Associazioni dei Consumatori.

UCS, ASDICO, Sportello Consumatori