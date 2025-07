San Marino Athletics Academy, Silvia Macina trionfa nei 60 metri al Trofeo Sandra Sabattini di Rimini

Si è svolto ieri, giovedì 24 luglio, allo Stadio di Rimini il Trofeo Libertas, competizione giovanile di atletica leggera riservata agli atleti dagli 11 ai 14 anni, con la partecipazione delle migliori squadre dell’Emilia-Romagna. Tra le prove in programma, spicca la gara dei 60 metri piani, alla quale era associato un riconoscimento speciale: il Trofeo Sandra Sabattini, in memoria della giovane velocista riminese scomparsa a soli 22 anni il 2 maggio 1984, beatificata nel 2021 per la sua intensa vita spirituale e il suo impegno al servizio degli ultimi.

Ad aggiudicarsi il premio è stata Silvia Macina, portacolori della San Marino Athletics Academy, che ha fermato il cronometro su un eccellente 8’’7. La giovane atleta sammarinese, nata anch’essa il 2 maggio (2013), data che coincide con quella della scomparsa della Sabattini, ha saputo imporsi con una partenza bruciante e una corsa in progressione, mantenendo il vantaggio fino al traguardo.

La giornata di Silvia Macina è stata impreziosita anche dal risultato nel salto in lungo, dove ha registrato la migliore prestazione personale con una misura di 3,88 metri.

Ottima prestazione anche per l’altra atleta sammarinese in gara, Emma Buscarini, coetanea della Macina. All’esordio nella specialità del mezzofondo, ha corso i 1000 metri in 4’15’’9, facendo registrare a sua volta la migliore prestazione personale.

Il Trofeo Libertas ha rappresentato dunque un’importante occasione per i giovani atleti dell’Emilia-Romagna di confrontarsi in un contesto di sana competizione e crescita sportiva, con un pensiero speciale rivolto alla figura di Sandra Sabattini, alla quale è stato intitolato uno dei premi più sentiti della manifestazione.