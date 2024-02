San Marino. ATLETICA LEGGERA : 3 medaglie per la San Marino Athletics Academy

Il Palacasali di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani Master Indoor dal 22 al 25 febbraio. La San Marino Athletics Academy è salita tre volte sul podio con Silena Stolfi, alla prima esperienza in una rassegna nazionale, laquale si è migliorata per tre volte nel getto del peso con misure oltre gli 8 metri. L’atleta sammarinese, categoria AF50, trova la grinta nell’ultimo lancio ottenendo la misura di 8,65m : è medaglia di bronzo. “Sono molto emozionata per questo risultato, soprattutto per avere realizzato la mia migliore misura nell’ultimo lancio”. La Stolfi è allenata dalla Coach Paola Carinato, che ha gareggiato nei giorni precedenti sui 60hs categoria AF60, conclusi con il tempo di 12’’81 e nel Pentathlon indoor (60 ostacoli, salto in alto, getto del peso, salto in lungo e 800m) con 2649 punti, ottenendo il secondo posto in entrambe le discipline. “Sono orgogliosa della prestazione ottenuta da Silena, a dimostrazione dell’impegno che ha dimostrato in allenamento. E’ una medaglia meritatissima, di cui tutta la San Marino Athletics Academy và fiera.”