San Marino. Atletica leggera 5 nuovi record nazionali indoor per gli atleti della San Marino Athletics Academy

Domenica 15 dicembre, il Palacasali di Ancona ha ospitato il 2° Criterium Nazionale di atletica leggera indoor. Oltre 1000 atleti in provenienza da tutta Italia hanno preso parte alle gare, dalla categoria esordienti (5 anni) fino a quelle assolute. Gli atleti della San Marino Athletics Academy si sono messi in luce realizzando 5 record nazionali di categoria e tantissime migliori prestazioni personali. Hanno iniziato le esordienti (10-11 anni) con i 50m. Silvia Macina ottiene il record nazionale con il tempo di 7’’73 e sale sul secondo gradino del podio, seguita da Chiara Amici (8’’47), Martina Pelliccioni (8’’99), Adele Mularoni (9’’19) ed Emma Buscarini (9’’39). Nei maschi, Leon Ceccarelli corre in 8’’60. Sui 200m, Silvia Macina migliora il primato nazionale, già suo, correndo in 32’’94.

Sempre sul giro di pista, sono Daniel Lotti (categoria ragazzi) ad ottenere la migliore prestazione personale correndo in 27’’86, Alain Podeschi (categoria cadetti) con il tempo di 26’’92 e Gabriele Castello in 28’’18.. Quest’ultimo è veloce anche sui 60m, con il tempo di 7’’97.

Le ragazze Valeria Zanna e Sofia Vandi danno il meglio di sè sui 60m correndo rispettivamente in 8’’95 e 9’’18. Esordio agonistico per Rebecca Marcaccini nella categoria paralimpica. La dodicenne sammarinese conclude la sua gara sui 60m in 13’’36 con il supporto di tutta la squadra e famigliari.

Nel salto in lungo, Sarah Nilo Gomes balza a 5.27m al primo salto, indovinando una pedana perfetta. E’ il nuovo record sammarinese categoria cadette e vince la medaglia d’argento. Le compagne di squadra balzano a 4.24m per Sofia Palmieri e a 4.11m per Tea Casadei. Nella categoria ragazzi, Daniel Lotti stabilisce il nuovo primato nazionale di categoria con un salto a 4.84m.

Chiude la lunghissima giornata di gare, Luca Lazzari. Il sedicenne sammarinese taglia il traguardo dei 600m in 1’39’’88 : nuovo record nazionale, categoria allievi.