San Marino. Attenti !!! il pericolo non è scampato . …. di Dario Manzaroli

In un Paese democratico l’alternarsi al Governo di forze politiche e coalizioni diverse è assolutamente normale ed utile alla tenuta del sistema .

Quando però un Governo ed una maggioranza politica, scaturita fra l’altro da un ballottaggio e, di fatto, maggioranza formale ma minoranza nel Paese, in soli tre anni porta il Paese sull’orlo della bancarotta , è fondamentale che noi cittadini elettori riflettiamo attentamente sul come votare domenica 9 giugno.

Mi riferisco al disastroso governo di ADESSO.SM voluto da Repubblica Futura, SSD e Civico 10 (le ultime due ora associate in Libera ) .

Nei tre anni del mandato di Adesso.Sm (2016-2019) una ormai nota cricca politico affaristica , definita dal Tribunale “ASSOCIAZIONE A DELINQUERE” ha potuto impunemente agire vampirizzando i Fondi Pensione ISS (100 milioni di euro) e stravolgendo il sistema bancario-finanziario fino, appunto, portare il Paese sull’orlo della bancarotta.

Mentre tutto ciò accadeva, Il Governo di Adesso.SM, nell’ipotesi più benevola, non ha minimamente agito: la brutta addormentata nel bosco .

Non aggiungo altro perché sono profondamente convinto che in un Paese Democratico sono i tribunali che devono indagare e stabilire se eventualmente emergono anche coinvolgimenti o reati a carico di altre figure oltre a quelle già individuate .

Sin da ora comunque permangono enormi ed indiscutibili le responsabilità politiche di omessa sorveglianza ed omessi interventi.

Questa lunga premessa, per dire che i componenti del Congresso di Stato del Governo di Adesso.Sm- organo collegiale , hanno quantomeno dimostrato di non essere affidabili ed di non essere all’altezza degli incarichi politici a suo tempo assunti .

Un minimo di rispetto dei cittadini e della credibilità della Politica, avrebbe dovuto indurli a ritirarsi dalla vita politica definitivamente , dopo aver chiesto scusa per il disastro provocato.

Questo non è accaduto .

Ben 5 ex Congressisti su sei del Governo Adesso.Sm, si candidano il 9 giugno.

Tre in Repubblica Futura e Due in Libera .

Queste formazioni politiche in tutta evidenza non hanno ritenuto necessario richiedere o, meglio, imporre a lor signori un passo indietro a salvaguardia della credibilità dei loro partiti politici e a salvaguardia dei cittadini che li avevano votati sicuramente non per distruggere il Paese ma per migliorarlo.

Tocca a noi elettori mandare un messaggio chiaro il 9 giugno, superando definitivamente la stagione del Governo Adesso.Sm ed emarginando definitivamente i personaggi politici che ne sono stati i tristi protagonisti .

Dario Manzaroli