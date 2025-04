San Marino. Atti vandalici a Chiesanuova: la segnalazione di un lettore

Egregio sig. Direttore, vorremmo approfittare della sua cortese disponibilità e dell’attenzione dei suoi lettori per segnalare un deplorevole episodio accaduto a Chiesanuova, in piazza Salvatore Conti, nella tarda serata fra sabato 29 e domenica 30 u.s.

Alcuni personaggi, per ora non identificati, si sono “divertiti” al gioco del tiro a segno, lanciando delle bottiglie contro una Madonnina, posta in una nicchia a circa 5 metri di altezza, nel muro di un’ abitazione privata confinante con la Casa del Castello.

Riusciti nel meschino intento, la statuina, che aveva superato indenne molto più di un centinaio d’anni, è finita a terra in tanti minuscoli pezzi.

Oltre al rammarico per la perdita di un bene affettivo e ricordo familiare carissimo, che ci ha sempre accompagnati e protetti, rimaniamo profondamente perplessi e scossi, anche per la cinica indifferenza dei presenti dinanzi ad un tale gesto di grave inciviltà.

Non ci resta che confidare in un futuro in cui il buonsenso ed il reciproco rispetto, ritornino a rendere migliore la convivenza sociale.

Fam. Ciacci