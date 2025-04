San Marino, Attiva-Mente: Andrea Ficarelli a “It’s OUR Time!” per ripensare innovazione, limiti e Vita Indipendente

Prosegue a San Marino la Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, promossa da Attiva-Mente per celebrare la Giornata Europea per la Vita Indipendente. Un evento che si sta confermando come spazio di confronto autentico su diritti, inclusione e autodeterminazione.

Tra gli interventi attesi per martedì 6 maggio, spicca quello di Andrea Ficarelli, innovatore sociale, scrittore e attivista, noto per il suo blog Imperfezione Creativa. Con il suo approccio diretto e visionario, Ficarelli ridefinisce il concetto stesso di disabilità, proponendo una prospettiva radicale: i limiti non sono un ostacolo, ma il punto di partenza per generare innovazione.

Nel suo intervento, Ficarelli porterà al centro del dibattito la necessità di superare le narrazioni abiliste, restituendo valore alla Vita Indipendente come diritto fondamentale e non come concessione. Una riflessione che intreccia politiche sociali, creatività, diritti umani e capacità di autodeterminarsi, al di là delle barriere culturali e fisiche.

La sua esperienza personale è già di per sé un messaggio potente. Andrea vive dalla nascita con la distrofia muscolare, una malattia genetica progressiva che limita la mobilità e compromette la respirazione autonoma. Eppure, la sua mente è rimasta lucida e creativa, capace di reinventarsi e generare valore proprio dove gli altri vedono solo vincoli.

«Sul primo aspetto non posso fare molto, sull’ultimo invece sì», afferma Ficarelli, sottolineando come la creatività sia diventata il suo strumento per affrontare e trasformare la realtà. La sua voce, come quella di tanti altri ospiti dell’iniziativa, rappresenta una sfida concreta alle retoriche dominanti e apre nuovi spazi di pensiero e azione.

L’incontro si svolgerà in una giornata interamente dedicata alla costruzione di percorsi reali di Vita Indipendente, lontano dalle sole parole e promesse.

? Ingresso libero

? Accessibilità garantita

? Servizio di interpretariato LIS disponibile su richiesta

Per il programma completo dell’evento, è possibile visitare il sito ufficiale di Attiva-Mente:

? www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time