San Marino. Attiva-Mente: Si salvi chi può

Torniamo a parlare della gestione inclusiva delle emergenze e di un “Piano Soccorsi senza barriere”, perché siano garantiti a tutti protezione e soccorso. Sull’importanza di questo tema eravamo già intervenuti qualche mese fa (www.attiva-mente.info/news/un-piano-soccorsi-senza-barriere-anche-a-san-marino). In quella nota avevamo dato la nostra disponibilità a contribuire per un eventuale confronto, pensando fosse utile cogliere suggerimenti provenienti anche dalle realtà presenti sul nostro territorio che vivono o che si occupano di disabilità, al fine di predisporre il miglior intervento possibile. Disponibilità che rimane assolutamente confermata.

In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri (13 Ottobre), istituita nel 1989 dalle Nazioni Unite per promuovere una cultura globale di consapevolezza del rischio e di riduzione dei disastri, tante sono le iniziative in agenda in ogni angolo della terra poiché si tratta di un Tema particolarmente sentito. Oltre alle varie e diversificate situazioni di rischio, infatti, inclusa la recente pandemia da Covid-19, il problema del cambiamento climatico che si manifesta, purtroppo, sempre con maggior evidenza causando pesanti disastri, aggiunge ulteriore preoccupazione e contribuisce a rendere ancor più incombente e necessaria la massima attenzione. Tante le iniziative previste in ogni continente sull’emergenza inclusiva delle persone con disabilità: per chi fosse interessato ne citiamo una per tutte, il Corso Online (www.undrr.org/event/disability-inclusion-scorecard-training) organizzato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione dei Disastri che si terrà il giorno 11 Ottobre.

Tra pochi giorni anche San Marino parteciperà alla Campagna “Io non rischio” (www.iononrischio.gov.it/it/) realizzata e promossa, tra gli altri, dal Dipartimento della Protezione Civile Italiano. Ebbene, nell’interesse della tutela e del rispetto dei diritti di tutte le persone, chiediamo che la gestione inclusiva delle emergenze diventi una priorità per la Repubblica di San Marino, in piena coerenza con l’Articolo 11 della Convenzione ONU sui Diritti della Persona con Disabilità, sottoscritta dal nostro Paese nel 2008. In Italia, ad esempio, “Abili a Proteggere” (www.abiliaproteggere.net/emergenza-e-disabilita/comportamento-in-ordinario/), è un Progetto portato avanti da un gruppo di persone che da anni lavora sul tema della disabilità nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile (foto allegate).

Confidiamo che anche a San Marino nella fase di pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di rischio e delle emergenze umanitarie, vengano coinvolte le persone con disabilità. L’informazione e la formazione sono strumenti chiave per garantire che ogni cittadino, sia adeguatamente preparato nella gestione delle emergenze, contribuendo così a una società più inclusiva e resiliente di fronte ad eventualità complesse che potrebbero presentarsi.

Rimaniamo in attesa di un “Piano Soccorsi senza barriere” nazionale che garantisca protezione e soccorso alle persone con disabilità sensoriali, intellettive e fisiche, auspicando che su questo aspetto come su altri ugualmente importanti, il nostro Paese si organizzi in maniera conforme agli impegni solennemente assunti negli Organismi Internazionali.

Attiva-Mente