San Marino. ATTIVAMENTE, GIOCHI DEL TITANO E MAGICA GILLY assieme lunedì 5 febbraio al Centro Gualdo

Siamo lieti di annunciare un personaggio magico straordinario che porterà gioia e meraviglia alle famiglie e ai bambini. Con piacere ed entusiasmo presentiamo Magica Gilly, un’artista dell’illusione che porta in scena uno spettacolo vivace e colorato, dove il fascino dell’Oriente si intreccia con magie che fanno danzare foulard, nastri, e fiori. La sorpresa e la meraviglia si accendono con l’apparizione di una colomba e di un coniglio, rendendo l’esperienza un incantevole viaggio in un mondo di bellezza e mistero. Un’opportunità unica per le famiglie e i bambini di godere di uno spettacolo magico dal vivo, fatto di colpi di scena e sorprese, creati appositamente per portare un sorriso sul volto di ogni spettatore. Unitevi a noi in un’atmosfera dove le illusioni stupefacenti sfidano la logica e la realtà, per vivere un’esperienza che vi lascerà senza parole e con il cuore pieno di gioia!

Vi aspettiamo lunedì 5 febbraio alle ore 16.00 presso la Sala polivalente della Giunta di Castello di Acquaviva, a Gualdicciolo in Via Fabrizio da Montebello, 5.

Ingresso Gratuito

Lo Spettacolo è generosamente offerto da Giochi del Titano, a cui va il nostro sincero e sentito ringraziamento

Al termine dello Spettacolo chi vorrà potrà acquistare il suo nuovo libro di Magica Gilly dal titolo “Magica Gilly la vera storia”, e da lei autografato.

Grazie per il vostro supporto e non vediamo l’ora di condividere questa magica avventura con voi!

Attiva-Mente (comunicato stampa)