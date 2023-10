San Marino. Attivati i percorsi didattici sul sito archeologico della “Tanaccia”

Da fine settembre 2023 gli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) hanno attivato con la Scuola Elementare e con la Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino percorsi didattici dedicati al sito archeologico della “Tanaccia”, sul crinale del Monte Titano.

Alla “Tanaccia” dalla seconda età del Ferro sino alla prima età imperiale era presente un’area cultuale. Il culto era legato alla presenza di una piccola grotta, in cui si ipotizza stillassero acque ritenute curative; su uno sperone roccioso sovrastante la grotta venivano infisse statuette di offerenti in bronzo portate dai pellegrini. Tra le altre offerte lasciate dai devoti alla divinità della “Tanaccia” anche monete e fittili anatomici (ex voto che riproducevano parti del corpo di cui veniva chiesta la guarigione).

Il percorso didattico consiste in una visita all’area santuariale della “Tanaccia”, con la descrizione del ritrovamento del sito e delle successive ricerche archeologiche nel ricordo e nel racconto di Daniel Pedini e Juan Carlos Ceci, due degli scopritori. Segue una visita al Museo di Stato per conoscere dal vero i reperti archeologici.

Una collaborazione tra Scuola e Musei per contribuire, attraverso la lettura del paesaggio e dei reperti, alla conoscenza della storia più antica del territorio della Repubblica di San Marino.

San Marino, 13 ottobre 2023

Istituti Culturali

Comunicato stampa