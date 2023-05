San Marino. Attività Subacquee: consegnati i brevetti per sub e apnea. Al Multieventi la seconda tappa del Campionato Italiano Hockey Subacqueo

Il 19, 20 e 21 maggio si è svolta l’uscita dell’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani”, affiliata alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, occasione nella quale si sono svolti gli esami di fine corso per gli allievi di I° e II° grado sub che abilita alle profondità di 18 e 30 metri e 1° grado apnea all’Argentario, in Toscana. Hanno preso parte agli esami finali 28 partecipanti tra allievi e istruttori. Sabato 20 la partenza con il Catamarano alle ore 9:30 da Porto Ercole verso l’Isola di Giannutri, nei fondali dell’isola dove erano previste le due immersioni secondo i protocolli FSAS e le linee guida della CMAS, l’ente internazionale a cui la Federazione è affiliata. Nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, caratterizzate da mare mosso e cielo nuvoloso, la possibilità di aver trovato una zona ridossata ha permesso di svolgere in sicurezza la prova richiesta, Tutti gli allievi si sono comportati egregiamente grazie anche al corso che fornisce la giusta preparazione e sicurezza, ma soprattutto guidati e supportati da validi istruttori federali. Nel 1° grado sub ottengono la certificazione: Diego Toccaceli, Michela Muccini, Davide Mularoni, Giuliana Manyari, Walter Fabbri e Angela Jimenez. A Mattia Ricci, Giulia Ercolani, Michel Cellarosi, Marianna Zonzini, Emma Maroncelli e Marta Venturini viene consegnata la certificazione di 2° grado sub, mentre sono quattro coloro che ottengono quella di 1° grado apnea: Lorenzo Glessi, Lorenza Angelini, Alessandro Giannini e Samuele Mazza. Contemporaneamente, nella piscina del Multieventi si è disputata la seconda tappa del campionato italiano di hockey subacqueo organizzato dalla Fsas in collaborazione con la Sub Rimini Gian Neri. Nonostante alcune defezioni dovute al maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, si sono disputate tante partite combattute. Al termine della giornata ha trionfato il Cagliari, seguito dal Bari e terza classificata la Sub Rimini Gian Neri.