San Marino. Atto di arroganza, di improvvisazione e di irresponsabilità da parte della maggioranza … di Emilio Della Balda

L’inserimento di una norma che prevede l’istituzione di tre nuovi dipartimenti della Pubblica Amministrazione nella legge di assestamento di un dissestato Bilancio dello Stato, è un atto di arroganza, di improvvisazione e di irresponsabilità.

L’istituzione di dipartimenti non è materia finanziaria, bensì istituzionale che va inquadrata in un più ampio progetto di intervento sulla PA e che non si può fare con una furbata… alla democristiana.

La legge di Bilancio dovrebbe avere ben altro livello e considerazione, piuttosto che distribuire il pane e i pesci. Non può contenere materie estranee al Bilancio; deve essere chiara e veritiera; deve indicare gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la spesa pubblica e deve precisare le fonti di finanziamento per coprire le uscite. Soprattutto non va fatta a spannella e tipo omnibus pastrocchiato come avviene ormai da troppo tempo.

Quanto ai dipartimenti ritengo che invece di istituirne nuovi, si dovrebbero abolire quelli esistenti per alleggerire la burocrazia e per mettere in chiaro la catena decisionale e le singole responsabilità dei funzionari. In questo modo si eviterebbe il conflitto di competenze nella PA deresponsabilizzata, si rafforzerebbero le professionalità, si eviterebbe la commistione tra politica e amministrazione, si migliorerebbero i servizi pubblici.

Emilio Della Balda