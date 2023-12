San Marino. Auguri da Attiva-Mente

Durante le celebrazioni del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci si confronta sulle problematiche legate alla disabilità, come l’esclusione e la discriminazione. Nonostante San Marino abbia ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità nel 2008, le persone con disabilità non autosufficienti sono ancora escluse dalla vita indipendente. Il Consiglio Grande e Generale ha respinto l’istanza di adeguare il sistema per garantire la vita indipendente. Senza una legislazione sull’assistenza personale autogestita, San Marino rimane uno dei paesi europei a rischio di ghettizzazione e isolamento per le persone con disabilità. Si propone di diffondere i principi della Convenzione nelle scuole per promuovere una cultura moderna della disabilità e il rispetto dei diritti umani. Si auspica che le istituzioni e la società civile lavorino insieme per rendere San Marino solidale e inclusiva. Alla fine, si esprimono auguri per un Natale sereno e un anno di pace e vita indipendente per tutti.