San Marino. Authority Informazione: Bongarrà presidente e l’avv. Silva Rossi membro. La votazione ieri in Consiglio

Durante la seduta di ieri del Consiglio Grande e Generale, al comma 13 dell’Ordine del Giorno, è stata approvata all’unanimità la nomina dei nuovi componenti dell’Autorità Garante per l’Informazione, come previsto dall’articolo 11 della Legge 8 marzo 2023 n.40.

Nello specifico, la Segreteria di Stato per l’Informazione ha proposto la figura del giornalista Francesco Bongarrà, mentre la maggioranza consiliare ha indicato il nome dell’avv. Silvia Rossi. Il Consiglio ha accolto entrambe le nomine con 41 voti favorevoli, senza alcuna astensione o voto contrario.

Faccio i miei complimenti a entrambi i nominati, augurando loro un lavoro proficuo, improntato all’equilibrio, alla trasparenza e al pieno rispetto della libertà di espressione soprattutto sancita dalle norme costituzionali ed europee, un passaggio importante per l’assetto istituzionale dell’informazione nella Repubblica di San Marino, in un momento storico in cui si discute con forza il ruolo e le competenze dell’Autorità stessa, alla luce delle recenti modifiche normative.

Marco Severini – direttore GiornaleSM