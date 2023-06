San Marino. Automobile Club. Mille Miglia 2023: presentato il driver Umberto Galloni che parteciperà con l’Alfa Romeo 6c 1750 gran turismo del 1930

In occasione della Conferenza Stampa sulla Mille Miglia 2023 il Presidente dell’ Automobile Club San Marino Lucio Daniele ha presentato al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e al Direttore dell’Ufficio del Turismo Anna Chiara Sica il driver Umberto Galloni che parteciperà all’edizione 2023 con l’Alfa Romeo 6c 1750 gran turismo del 1930.

Con questa vettura il driver dell’Automobile Club San Marino Galloni ha preso parte al Pebble Beach Tour d’Elegance e al Pebble Beach Concours d’Elegance in California ad Agosto 2022, al Lugano Elegance in Svizzera a Maggio 2023 nonché sempre in Maggio al Concorso di Salvarola Terme, conseguendo la terza posizione di classe e ottenendo il premio speciale per i migliori interni conservati.