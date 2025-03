San Marino. Avanza il torneo Under 14 del San Marino Tennis Club, nel maschile in evidenza Riccardo Michelangeli e tre giocatori del Tc Coriano, Francesco Palmieri, Zeno Zani e Pietro Fabbri

SAN MARINO. Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile.

Nel maschile avanzano nel main-draw Zeno Zani (Tc Coriano), Francesco Palmieri (Tc Coriano), Riccardo Michelangeli (Coopesaro Tennis) e Pietro Fabbri (Tc Coriano). Nel femminile disco verde per Lola Arlotti (Tc Riccione), che conquista le semifinali, la prima finalista è Giorgia Muratori (Tc Riccione), testa di serie n.2, che in semifinale ha superato Beatrice Sanna per 6-7, 7-5, 11-9.

Maschile, tabellone principale, 1° turno: Zeno Zani-Leonardo Pedrella Moroni 6-0, 4-6, 10-8, Francesco Palmieri-Federico Sanchi 6-1, 6-1.

2° turno: Riccardo Michelangeli-Pietro Gerani 6-4, 7-5, Pietro Fabbri-Nicolò Bollini 6-4, 2-6, 10-6.

Femminile, 1° turno: Lola Arlotti-Giulia Conti 6-3, 7-5.

Il giudice arbitro è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.

