San Marino. ”Avete gettato il gattino nel mio giardino!” Decine e decine di migliaia di visite da tutta Italia per questo articolo. Molte proposte per adottarlo. Eccone alcune

L’articolo che racconta la vicenda del gattino lanciato da una coppia italo-sammarinese nel giardino di una nostra affezionata lettrice (LEGGI QUI) ha suscitato un’ampia e profonda commozione tra numerosi lettori, ma non solo. Abbiamo infatti ricevuto un numero considerevole di richieste di adozione per il povero gattino. Ecco alcune di queste.

”Buongiorno,

vi scrivo perchè ho letto l’appello della vs lettrice che invitava chi avesse abbandonato il gattino simil siamese nel suo giardino a riprenderlo. Ebbene, non sono certo io ad averlo fatto, ma a casa mia abbiamo cresciuto un gattino come lui, che abbiamo amato tanto fino a domenica scorsa, quando è purtroppo morto all’età di 17 anni e mezzo. Io vorrei adottare io il micetto, naturalmente lo verrei a prendere. Vivo a Pescara, ma sono già venuta due volte in vacanza nella vostra splendida città e ci tornerei volentieri una terza volta.

Mi potete mettere in contatto con quella lettrice, per favore?

Il mio numero è XXXXX, mi chiamo Angela e per mia figlia Giada, cresciuta insieme al nostro Coffee (ma anche per me) sarebbe un inaspettato regalo del cielo. Lo cresceremmo con amore e la signora potrebbe venire a visitarlo quando vorrebbe.

Speriamo tanto riusciate a farci telefonare.

Grazie mille e buona giornata

Angela”

Ed un’altra ancora:

”A proposito del gattino simil siamese buttato nel giardino il 16 ottobre, vi prego di consigliare a chi vi ha scritto di non ridarlo a coloro che lo hanno abbandonato, ma di portarlo in un rifugio per animali dove possano cercargli una famiglia disposta ad accoglierlo e a curarlo.

Grazie, Maria”

ed ancora:

”Buon giorno,ho letto il post del gattino buttato da qualche somaro nel giardino di una casa, volevo dire alla signora che anche se sono distante parecchi km( abito in provincia di Cremona) sono disposto a venire a prendere il gattino.

Vi allego il mio numero di telefonoXXXXX

Michele”

Ed ancora tanti altri dello stesso tono ed alcuni anche molto aggressivi nei confronti di chi ha abbandonato il gattino, che ovviamente non pubblichiamo.

