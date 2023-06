San Marino. AVEVA UCCISO UN GATTO, POI L’ADDIO ALLA TREK: ANTONIO TIBERI TROVA FINALMENTE SQUADRA, VA ALLA BAHRAIN VICTORIOUS

Antonio Tiberi, il ciclista classe 2001, dopo essere rimasto senza squadra a causa dell’uccisione di un gatto sparandogli a San Marino, paese in cui risiede. Dopo un periodo di stop alle corse a causa della grande attenzione mediatica generata dall’episodio, la squadra statunitense Trek ha deciso di interrompere il contratto con il giovane ciclista. Poco più di un mese dopo l’addio alla Trek, Tiberi è riuscito a trovare una nuova squadra. La Bahrain Victorious ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Campione del Mondo a cronometro, che ha firmato un contratto fino a dicembre 2024.

Tiberi si è detto felice di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera con la Bahrain Victorious, sia dal punto di vista delle prestazioni sportive che umane. Ha sottolineato che la squadra appare ben organizzata e solida dall’esterno, e non ha esitato ad accettare l’offerta. Nonostante Tiberi avesse avuto un buon inizio nella stagione 2023, la pausa forzata a causa dell’incidente richiederà un po’ di tempo per ritrovare il ritmo. Attualmente si sta allenando in alta quota per prepararsi al suo ritorno alle corse in Svizzera.

Tiberi vede questa sfida come un’opportunità per ripagare la fiducia che gli è stata concessa da coloro che gli hanno dato questa possibilità. Considera questo percorso come un modo per diventare sia un ciclista migliore che una persona migliore.