San Marino. Azimut Tour Operator & DMC affida a Samuela Barilari il nuovo incarico di operation manager del DMC Incoming

Azimut Tour Operator & DMC inizia con entusiasmo un nuovo capitolo di successo con l’ingresso in squadra di Samuela Barilari come nuovo Operation Manager. La professionista di alto livello, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, porterà una visione innovativa e una leadership al tour operator di San Marino. Classe 1979, con un intenso background la persona giusta per un incarico importante come questo.

“La nomina di Samuela come Operation Manager è una mossa strategica per portare l’azienda a nuovi livelli di eccellenza”, afferma Luca Ruco CEO di Azimut Tour Operator & DMC.

“La sua comprovata capacità di guidare team di successo, implementare strategie commerciali innovative e ottenere risultati tangibili ci posiziona per un futuro di crescita sostenibile e successo duraturo.

“Sono onorata ed entusiasta di assumere il ruolo di Operation Manager di Azimut Tour Operator & DMC. Questa nomina rappresenta una nuova fase emozionante della mia carriera, sono determinata a portare l’azienda verso nuovi livelli di successo. Sono grata per questa opportunità e non vedo l’ora di collaborare con tutto il team per raggiungere nuovi traguardi straordinari.” ha dichiarato la neo Operation Manager.

Azimut Tour Operator & DMC è certa che l’arrivo di Samuela Barilari segnerà una nuova fase di crescita e successo, confermando il proprio impegno a offrire esperienze di viaggio indimenticabili e mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore incoming d’Italia & San Marino.

“AZIMUT Tour Operator & DMC – Tailor made incoming”: è un tour operator che da oltre 8 anni propone con passione e professionalità viaggi di gruppo in tutta Italia ed Europa, nelle destinazioni più indimenticabili e iconiche. Dal turismo esperienziale, culturale, eno-gastronomico, a quelli tematici per soddisfare passioni e curiosità, ai viaggi di nozze indimenticabili, fino ai city tour studiati nei minimi particolari, secondo uno standard di qualità molto alto.