Sono un pensionato sammarinese che tutte le mattine faccio la mia camminata dì circa 90 minuti. In estate vado in spiaggia ma per il resto rimango in zona ciclabile del Marano Faetano oppure Murata. Volevo Fare notare che tutti i bagni sono chiusi a chiave nelle zone citate e pure nel periodo natalizio.

Vorrei capire la motivazione visto che critichiamo oramai ogni cosa.

Un pensionato